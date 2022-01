Tennis Cantù iniziato il conto alla rovescia per 3º Torneo Uniqlo Wheelchair Tennis Tour

Tennis in carrozzina in Brianza

Tennis Cantù torna un appuntamento internazionale con il tennis in carrozzina del club brianzolo.

Tennis Cantù i due tabelloni maschile e femminile si giocheranno dal 21 al 25 aprile, aperte le iscrizioni

Novità importanti per il Tennis Cantù. O meglio è stato ufficializzato un ritorno molto atteso che porterà sui campi del club di Corso Europa il 3º Torneo UNIQLO WHEELCHAIR TENNIS TOUR - "Trofeo Internazionale Città di Cantù" maschile, femminile, quad s. Ricordiamo che la terza edizione era stata cancellata lo scorso anno vista l'emergenza sanitaria adesso invece è pronta a tornare e la macchina organizzativa si è già messa in moto e anche le iscrizioni si sono aperte. Una kermesse tradizionale quindi per il Tennis Cantù che ospiterà questa terza edizione da giovedì 21 a lunedì 25 aprile 2022. Gli atleti della categoria Futures ITF arriveranno mercoledì 20 aprile data anche del sorteggio dei tabelloni presso il Circolo Tennis.

Due i tabelloni previsti:

Uomini: M ain D raw 32 giocatori Second Draw 16 giocatori

Donne : M ain D raw 16 giocatrici Quad s M ain D raw 16 giocatori

CAMPI:

2 Campi Indoor in P lay it 2 Campi Outdoor in Play i t

2 Campi Indoor in Terra Rossa ( Second Draw )

Il termine delle iscrizioni è fissato per giovedì 31 marzo (per poter partecipare al torneo ogni atleta, coach o accompagnatore dovrà presentare il proprio SUPER GREEN PASS alla segreteria del torneo)