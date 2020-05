Tennis Cantù oggi alle 18 intervista in chat con i cugini Andrea e Federico Arnaboldi

Tennis Cantù il circolo sta studiando la ripresa delle attività.

Tennis Cantù intanto continuano le lezioni teoriche e pratiche virtuali per i giovani atleti e allievi

Sono giorni di fermento in casa del Tennis Cantù. Il Circolo brianzolo infatti si è ritrovato on line in queste ore per una riunione informativa con il suo settore agonistico e pre agonistico per discutere alcune proposte di ripresa dell’attività. Intanto però continuano le lezioni in video chat sia teoriche di tecnica e tattica sia pratiche e fisiche che coinvolgono tanti atleti e mini allievi che seguono le indicazioni dei maestri brianzoli, a comincaire da Massimo Guazzo. Proprio il maestro Guazzo ha organizzato per questo pomeriggio in zoom un interessante intervista live virtuale con i due famosi tennisti brianzoli, i due cugini Andrea e Federico Arnaboldi che risponderanno anche alle domande dei partecipanti.

Ma in questi giorni come detto sul tavolo del Circolo Tennis Cantù c’è ovviamente l’organizzazione della ripresa delle attività in massima sicurezza e in linea con i protocolli sanitari. A questo proposito il circolo ha pubblicato questo comunicato rivolto a soci, atleti e appassionati:

“In seguito all’Ordinanza n.541 del 7 Maggio 2020 della Regione Lombardia che prevede la “possibile riapertura degli impianti e centri sportivi per le attività sportive individuali”, il consiglio direttivo sta effettuando tutte le verifiche strutturali e regolamentari per ripartire al più presto, con la massima sicurezza e nel pieno rispetto dei protocolli nazionali.

Vi terremo aggiornati sulle eventuali novità!”

