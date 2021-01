Tennis Cantù Torna sui campi di Corso Europa torna il tradizionale dal 13 al 28 febbraio

Tennis Cantù belle notizie dallo storico circolo brianzolo.

Tennis Cantù intanto l’U16 Carola Bisignani è arrivata ai quarti dell’Open Oasi di San Nazzaro de’ Burgondi

Novità interessanti in questo inizio di 2021 per il Tennis Cantù. La buona novella arriva dal campo dove il circolo brianzolo si gode il buon piazzamento della sua giovane under16 Carola Bisignani al torneo pavese dell’Open Oasi di San Nazzaro de’ Burgondi che si è svolto pochi giorni fa. La giovane tennista del club canturino – categoria 3.2 – si è fermata ai quarti di finale del torneo pavese uscendo dopo un cammino da protagonista che l’aveva vista superare nel suo tabellone nell’ordine prima l’under16 Lucrezia Piana (Sporting Milano) con il punteggio di 6-4, 3-6, 15/13, quindi l’under18 Giulia Scaranello (Alte Groane) con il punteggio di 5-7, 6-3, 10/5 e infine anche Monica Mangiarotti (Motonautica Pavia) per 4-6, 6-2, 10/4. Come detto la bella avventura in terra pavese di Carola si è fermata ai quarti di finale per mano di Elena Rutigliano (Sporting Milano 3) che si è imposta in due set con un secco per 6-1 6-1. Elena Rutigliano è passata così in semifinale per poi qualificarsi anche per la finalissima dove però è stata sconfitta dall’under18 Giulia Barberini (Coopesarotennis) che si è quindi aggiundicata lOpen Oasi di San Nazzaro de’ Burgondi.

Torna l’Open del Circolo Tennis di Cantù dal 13 al 28 febbraio

Da segnalare che è ufficiale come il TC Cantù organizzerà uno dei primi tornei riconosciuti dal Coni e dalla Fit, in provincia di Como di questo 2021. Il tradizionale Open del Circolo Tennis Cantù infatti tornerà a breve e si svolgerà sui campi di Corso Europa dal 13 al 28 febbraio prossimi e vedrà in gara sia il tabellone maschile che quello al femminile.