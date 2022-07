Tennis Como: a Villa Olmo è calato il sipario sul 3° Hilton Lake Como Championship

Tennis Como: domenica 3 luglio si è chiuso il torneo internazionale sulla terra rossa cittadina.

Tennis Como: oltre 90 partecipanti per 14 tabelloni, tra i vincitori anche i lariani Primo Veneri nell'over 65 e Claudia Cappellani nel Lady 50

Domenica 3 luglio è calato il sipario sulla terza edizione dell’Hilton Lake Como Championship, il torneo del circuito internazionale Itf Senior organizzato e ospitato dal Tennis Como. Oltre 90 i partecipanti provenienti da tutto il mondo e iscritti nei quattordici i tabelloni disputati, quasi tutti nel maschile con due sole eccezioni del femminile.

A tenere alta la bandiera lariana ci hanno pensato Claudia Cappellani proprio del Tennis Como che ha vinto tra le Lady 50 e Primo Veneri del Team Veneri di San Fermo della Battaglia che si è imposto sia nell’Over 65 sia nel doppio Over 60 in coppia con Marco Dedè. Da segnalare nella categoria dell’Over 80 il successo di Giancarlo Milesi (numero 10 delle classifiche mondiali Itf Over 80) per 6-0, 6-1 su Italo Terzi. Al termine di questa settimana di gare infuocate da temperature roventi e iniziate il 27 giugno scorso è apparsa molto soddisfatta Chiara Sioli presidente del club di Villa Olmo: "Si siamo contenti perché la settimana è andata bene, nonostante il grande caldo ecco perché abbiamo cercato di far giocare più partite possibili in serata. Ora l’obiettivo è quello di salire di livello rispetto a quello attuale di Itf senior 200”.

Tutti i risultati dei vari tabelloni

Torneo Over 30: Gianandrea Moccetti - Massimiliano Bruno 6-1, 6-0;

Torneo Over 40: Loris Tona - Anacleto Mapelli 6-4, 2-6, 6-4

Torneo Over 50: Marco Bianchi - Giulio Siboldi 6-2, 6-0

Torneo Over 55: Massimo Branda - Fabrizio Meo 6-3 7-6;

Torneo Over 60: Marco Havè - Manlio Rizzo 5-0 rit;

Torneo Over 65: Primo Veneri - Federico Riboni 6-2, 6-1;

Torneo Over 70: Vittorio Costella - Daniele Alberti 6-0 6-1;

Torneo Over 75: PierLuigi Garrone - Giuseppe Marcora 6-1 6-3;

Torneo Over 80: Giancarlo Milesi - Italo Terzi 6-0 6-1;

Torneo Doppio Over 50: Claudio Castelnuovo/Alberto Franchi - Alberto Del Vecchio/Paolo Muscionico 7-5, 5-7, 10/7;

Torneo Doppio Over 60: Marco Dedè/Primo Veneri - Giulio Clerici/Federico Riboni 6-2, 6-3;

Torneo Lady 50: Claudia Cappellani - Katerina Koldova 6-0 6-0;

Torneo Lady 60: Carola Kluzer - Mara Paterlini 6-0 6-1;

Torneo Doppio Misto Over 50: Marco Bianchi/Monica Giamberini -Paolo Muscionico/Domenica Macaluso 6-3, 7-6.