Tennis Como Andrea Arnaboldi vince il derby in famiglia e alza il Trofeo del Novantesimo

Una finale in famiglia che tutti avevano previsto e che non ha deluso le attese con il più esperto dei due cugini Arnaboldi che ha un po’ sofferto nel primo set per poi dominare il secondo e aggiudicarsi il Trofeo del Novantesimo che ricordiamo era iniziato il 29 agosto con oltre 100 iscritti che hanno dato vita a un torneo molto interessante sulla terra rossa dello storico circolo di Villa Olmo.