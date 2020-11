Tennis Como, Andrea Arnaboldi vola in semifinale al Challenger di Parma

Tennis Como, continua il magic moment della racchetta nostrana in terra ducale.

Nel giorno in cui si è aperto il secondo lockdown in Lombardia, il tennis lariano ci regala una gioia grazie alla racchetta canturina di Andrea Arnaboldi, che continua a volare al Challenger di Parma. Questa mattina, infatti, il forte tennista brianzolo ha compiuto un’altra bella impresa, vincendo i quarti di finale ed eliminando in tre set il portoghese Frederico Ferreira Silva. Come era già successo nei quarti contro il francese, testa di serie numero 1, Gregoire Barrere, Arnaboldi oggi ha vinto in rimonta. Dopo aver perso il primo set per 3-6, il canturino ha ribaltato, il match superando Frederico Ferreira Silva grazie ai successi negli altri due set per 6-3, 6-4. Con questa vittoria, Arnaboldi si è qualificato per la semifinale del torneo ducale che domani, per un posto in finale, lo vedrà opposto al vincente del match tra Maxime Cressy (Stati Uniti) e il britannico Liam Broady. In entrambi i casi, Arnaboldi cercherà di sovvertire il pronostico e volare nella finalissima di domenica 8 novembre.