Tennis Como Chiara Sioli profeta in patria al “Racchette in Rosa

Si è concluso in questi giorni presso il Tennis Como il torneo femminile di Quarta categoria “Racchette in rosa” che sarebbe dovuto terminare a fine febbraio e che invece era stato sospeso per l’emergenza coronavirus. Un torneo che ha avuto una “profeta in patria” visto che a trionfare è stata una racchetta di casa quale Chiara Sioli che dopo aver battuto in semifinale Claudia Cappellani (per 6-1 2-6 11-9) in finalissima si è sbarazzata della favorita del torneo Simona Galli del Team Veneri San Fermo per 6-3 6-2. Galli che in semifinale aveva eliminato Bettina Musatti per 6-4 6-2. Una degna conclusione di un torneo in rosa che a distanza di alcuni mesi è ripartito ed è riuscito ad assegnare i suoi trofei.