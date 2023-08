Tennis Como: scalda i motori la 17esima edizione del torneo internazionale organizzata dal circolo cittadino.

Tennis Como: chiuse ufficialmente le iscrizioni per il Challenger Atp "Città di Como" 2023

Si sono ufficialmente chiuse le iscrizioni al Challenger Atp "Città di Como" il torneo internazionale che si svolgerà sulla terra rossa del Tennis Como a Villa Olmo dal 27 agosto al 3 settembre prossimi. Quella di quest'anno sarà la 17esima edizione di questo evento che riporterà il tennis professionistico in riva al Lario.

Ad oggi la testa di serie numero uno del tabellone di singolare maschile sarebbe assegnata all'argentino Federico Coria, numero 103 delle classifiche Atp e già sceso in campo sulla terra rossa di Villa Olmo. La testa di serie numero 2 sarebbe invece il 23enne brasiliano Thiago Seyboth Wild, 23 anni protagonista dell'ultimo Roland Garros dove è arrivato fino al 3° turno.

Tra le teste di serie del Città di Como figurano anche il francese Benoit Paire (già numero 18 al mondo, 3 titoli Atp 250 vinti in carriera con anche 8 Challenger), il brasiliano Thiago Monteiro (8 Challenger vinti tutti sulla terra) e la speranza ungherese Zsombor Piros (4 Challenger vinti, 2 quest'anno).

Nel tabellone principale comasco ad oggi sono presenti cinque giocatori italiani: il finalista dell'edizione 2022, Francesco Passaro, che perse l'ultima sfida sul centrale di Villa Olmo dal tedesco Stebe, con lui anche Flavio Cobolli, Franco Agamenone, Riccardo Bonadio e Matteo Gigante.

Bisogna ricordare, in questo momento dell'anno, che alcuni degli iscritti al torneo di Como prenderanno parte anche alle qualificazioni all'ultima prova dello Slam, gli Us Open, e che se dovessero andare avanti nel tabellone americano inevitabilmente non potrebbero partecipare al Challenger Città di Como.

ALBO D’ORO CHALLENGER “Città di Como”

2006 Simone Bolelli; 2007 Maximo Gonzalez; 2008 Diego Junqueira; 2009 Oleksandr Dolgopolov; 2010 Robin Haase; 2011 Pablo Carreno-Busta; 2012 Andreas Haider-Maurer; 2013 Pablo Carreno Busta; 2014 Viktor Troicki; 2015 Andrey Kuznetsov; 2016 Kenny De Schepper; 2017 Pedro Sousa; 2018 Salvatore Caruso; 2019 Facundo Mena; 2021 Juan Manuel Cerundolo; 2022 Cedrik Marcel Stebe.