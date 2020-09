Tennis Como domenica 13 duello in famiglia Arnaboldi per il Trofeo del Novantesimo

Tennis Como il torneo open di Villa Olmo è arrivato all’atto finale

Tennis Como il match decisivo alle ore 10 sulla terra rossa tra Andrea e Federico

Al Tennis Como ora è davvero tutto pronto per la finalissima del Trofeo del Novantesimo il torneo voluto dal circolo di via Cantoni per festeggiare i 90 anni di vita del club che per primo portò in riva al Lago di Como lo sport della racchetta, nell’ormai lontano 1930. E domenica 13 settembre, alle 10, va in scena la finale che tutti pronosticavano: quella tra le due teste di serie 1 e 2 del tabellone i due cugini canturini Andrea e Federico Arnaboldi. Andrea Arnaboldi, canturino numero 280 al mondo, 32 anni, vice campione d’Italia nel recente campionato tricolore che si è disputato a Todi, nella seconda semifinale ha sconfitto il comasco Federico Lucini per 6-2 6-1. . In precedenza nella prima semifinale suo cugino Federico, 20 anni di Cantù, numero 879 delle classifiche mondiali Atp e già vincitore dell’Avvenire nel 2016 ha sconfitto un altro giovane dal bel tennis, Mattia Bellucci, con il punteggio di 6-3 6-2,

Risultati delle Semifinali di sabato 12 settembre

Andrea Arnaboldi (1) -Federico Lucini (4) 6-2 6-1;

Federico Arnaboldi (2) – Mattia Bellucci (3) 6-3 6-2.

PROGRAMMA DELLA FINAL di domenica 13 settembre

Alle 10 Andrea Arnaboldi (1) vs Federico Arnaboldi (2)