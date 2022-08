Tennis Como, l'attesa è finita: domenica 28 agosto scatta il 16° Challenger ATP Città di Como

Tennis Como: tolto il velo sull'edizione 2022 del prestigioso torneo internazionale di Villa Olmo.

Tennis Como: si parte con le qualificazioni mentre da lunedì scatteranno anche tabelloni principali di singolare e doppio

E' stato tolto il velo alla sedicesima edizione del torneo Challenger Atp "Città di Como" che sotto la regia del Tennis Como inizierà domani, domenica 28 agosto, con le qualificazioni per poi concludersi il 4 settembre. Il torneo internazionale è stato infatti presentato ieri nella cornice del circolo di Villa Olmo dove ha fatto gli onori di casa la presidente Chiara Sioli affiancata dal direttore del torneo Paolo Carobbio, Alessandro Fermi presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, Walter Schmidinger in rappresentanza della Federtennis Presente a Villa Olmo oltre al delegato del Coni per la provincia di Como Niki D'Angelo.e gli sponsor Debora Casillo (per Intesa Sanpaolo), Mario Pittorelli (presidente di Bianchi Group) e Fernando Perfetto per Autovittani. Ricordiamo che il Challenger scatterà domani mattina e presenta due tabelloni in programma: quello di singolare “Intesa Sanpaolo”, che assegnerà al vincitore anche il trofeo “Bianchi Group” alla memoria dell'ex presidente Giulio Pini, e quello di doppio denominato trofeo “Enerxenia”.

Alessandro Fermi in rappresentanza della Regione Lombardia ha sottolineato: “Da anni con fatica mettiamo tutto il nostro impegno per sostenere questo evento. Stiamo parlando di uno degli appuntamenti sportivi più importanti della Lombardia. Voglio però sottolineare che ci troviamo in un posto, il Tennis Como, dove non ci sono solo grandi eventi ma anche una quotidianità fatta di giovani impegnati nello sport e di supporto costante alla disabilità. La Regione sarà sempre al fianco di società sportive come questa”.

Il direttore del torneo, Paolo Carobbio, ha poi presentato l'edizione 2022 del “Challenger Città di Como”: “Si inizia domenica 28 agosto con le qualificazioni e un tabellone da 24 giocatori da dove usciranno sei tennisti ammessi al main draw. Le wild card sono tutte in mano alla Federazione, noi ne abbiamo date due agli allievi di Riccardo Piatti, Lorenzo Ferri e Rocco Piatti. Poi abbiamo anche fatto presente alla Fit che sarebbe bello avere Federico Arnaboldi nel main draw”.

Ricordiamo che Federico è cugino di Andrea già di diritto nel tabellone principale del Torneo di Villa Olmo. Confermata la presenza di Marco Cecchinato, ex semifinalista al Roland Garros e tra i primi 20 giocatori al mondo nel 2019 mentre non ci sarà Salvatore Caruso, vincitore a Como nel 2018, fermato da un problema fisico. Il biglietto di ingresso per tutta la settimana è di 10 euro, con le semifinali e la finale a 20 euro. Gli Under 12 entreranno gratuitamente. I tagliandi si potranno comprare direttamente all'ingresso oppure prenotandoli chiamando la segreteria del Tennis Como.

Le partite si giocheranno dalle 10 della mattina ma non ci sarà la sessione serale, l'ultimo match sarà programmato intorno alle 17.30. Domenica e lunedì si giocheranno le qualificazioni, il tabellone principale scatterà già lunedì. La finale sarà domenica pomeriggio (4 settembre), trasmessa in diretta dall'emittente Etv (canale numero 14 del digitale terrestre).

La novità dell'edizione di quest'anno, oltre al nuovo tabellone segnapunti collocato sul campo centrale, sarà che negli stessi giorni del Challenger Atp si disputerà – sugli stessi campi – il Master Finale del “Circuito Giovanile Lariano 2022”, torneo per Under 12 e Under 14 che ha ammesso, dopo quattro tappe, i migliori baby tennisti a contendersi il primato. Si sfideranno otto ragazzi nel maschile (Under 12 e Under 14) e quattro ragazze nel femminile per le stesse categorie.

ALBO D’ORO CHALLENGER “Città di Como”

2006 Simone Bolelli; 2007 Maximo Gonzalez; 2008 Diego Junqueira; 2009 Oleksandr Dolgopolov; 2010 Robin Haase; 2011 Pablo Carreno-Busta; 2012 Andreas Haider-Maurer; 2013 Pablo Carreno Busta; 2014 Viktor Troicki; 2015 Andrey Kuznetsov; 2016 Kenny De Schepper; 2017 Pedro Sousa; 2018 Salvatore Caruso; 2019 Facundo Mena; 2021 Juan Manuel Cerundolo.