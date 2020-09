Tennis Como oggi al Trofeo del Novantesimo scendono in campo tutti i big

Tennis Como al Torneo Open di Villa Olmo sono in programma gli ottavi di finale.

Tennis Como il cartellone odierno si aprirà dalle ore 13 con in campo Lucini poi Federico e Andrea Arnaboldi

Scatta oggi il rush finale e decisivo del Trofeo del Novantesimo il torneo open organizzato dal Tennis Como per celebrare i suoi primi 90 anni di storia.

Oggi infatti scattano gli ottavi di finale che vedranno in campo tutte i big e le teste di serie, i gicatori più attesi tra i quali ovviamente il numero 1 del tabellone il canturino Andrea Arnaboldi che se la vedrà alle ore 18 con Tommaso Vola Under 18 del Tennis Club Lecco mentre il numero 2 dell’open Federico Arnaboldi affronterà alle ore 15 Filippo Valsecchi, altro Under 18 del Tc Lecco.

Ad aprire la giornat di oggi invece alle ore 13 sarà il comasco Federico Lucini che sfiderà Antonio Calderara dell’Isola Virginia. Ricordiamo che domani venerdì 11 si avolgeranno sulla terra rossa di Villa Olmo i quarti di finale, sabato 12 nel pomeriggio le semifinali e domenica 13 alle 10 la finalissima.