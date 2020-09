Tennis Como Trofeo del Novantesimo oggi fari puntati sulle semifinali

Tennis Como nel weekend ultime partite avvicenti al torneo open di Villa Olmo

Tennis Como alle 15.30 apre Federico Arnaboldi contro Mattia Lucini a seguire Andrea Arnaboldi-Federico Fossati

L'”Open del Novantesimo – Intesa Sanpaolo” il torneo Open orgaizzato dal Tennis Como per festeggiare l’anniversario della fondazione che risale al 1930, è gunto al rush finale e oggi gioca le attese semifinali che si disputeranno a partire dalle ore 15.30 sul campo centrale interra rossa di Villa Olmo. E in campo ci saranno a contendersi un posto in finalissima di domani mattina alle ore 10 le quattro teste di serie del tabellone. Ci sarà Andrea Arnaboldi, canturino numero 280 al mondo, vice campione d’Italia nel recente campionato tricolore che si è disputato a Todi che sfiderà nella seconda semifinale il comasco Federico Lucini, cresciuto nel Tennis Como e ora tesserato per il Tennis Club Crema. Lucini è arrivato alla semifinale senza giocare per il ritiro dell’avversario mentre Arnaboldi ieri nei quarti ha eliminato Filippo Speziali dell’Ambrosiano per 6-0, 6-2.