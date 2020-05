Tennis dal 4 maggio in campo in tutta Italia anche gli atleti di prima e seconda categoria

Tennis nuova importante disposizione della FIT la Federazione nazionale.

Tennis permesso esteso anche agli Under 16, U14, U12 di interesse nazionale e ai più forti atleti di wheelchair

Nuova importante comunicazione delle Federtennis italiana che va ad interessare anche molti tennisti lariani. La Fit infatti ha esteso la possibilità di allenarsi da lunedì 4 maggio non solo agli atleti di interesse nazionale che già avevano avuto il via libera, ma anche ai giocatori di prima e seconda categoria oltre agli under di interdsse nazionale e ai più forti atleti del tennis in carrozzina. Un’apertura importante e significativa. Inoltre la Fit ha pubblicato un decalogo di regolare necessarie agli atleti che dovranno attenersi alla ripresa dell’attività sportiva. Stessa cosa è stata realizzata dalla Federazione Internazionale Padel per gli atleti di quest’ultima disciplina.

Questo quanto comucato dalla FIT

“In ottemperanza a quanto indicato dal DPCM dello scorso 26 aprile, da lunedì 4 maggio potranno tornare ad allenarsi tutti i giocatori tesserati presso la Federazione Italiana Tennis che abbiano una classifica di prima e seconda categoria nelle tre discipline del Tennis, del Padel e del Beach Tennis.

Il permesso sarà esteso ai tennisti Under 16, 14 e 12 di interesse nazionale convocati nei CPA (Centri Periferici d’Allenamento) della FIT e ai più forti atleti italiani che praticano il Tennis in Carrozzina.

Tutti saranno tenuti ad osservare scrupolosamente, sia fuori sia dentro al campo di gioco, le disposizioni emesse dalle Pubbliche Autorità per contrastare la pandemia da coronavirus, e a rispettare durante gli allenamenti comportamenti e pratiche che – nonostante il Tennis figuri al primo posto nell’elenco degli sport più sicuri stilato dal Politecnico di Torino su incarico del Coni – eliminino del tutto il rischio di contagio”.

