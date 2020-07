Tennis femminile, Lurago d’Erba batte anche Lecco e vede la C

Giocato ieri, domenica 5 luglio 2020, il secondo turno del campionato lombardo di serie D1 di tennis femminile.

Tennis femminile sarà decisivo lo scontro diretto di domenica prossima

Si è giocato ieri il 2° turno del campionato lombardo di serie D1 di tennis femminile. Nel girone 2 continua il buon momento del Nuovo Tennis Club Lurago d’Erba che dopo aver battuto all’esordio il Team Veneri di San Fermo ieri ha superato per 3-0 anche il Tennis Club Lecco vincendo sia i due singolari che il doppio.

Ora per le tenniste erbesi c’è solo un ultimo ostacolo che le separa dalla promozione in serie C: il Junior Tennis Training di Concagno che sarà loro avversario in trasferta settimana prossima nel 3° turno. Junior Tennis che è in vetta al girone anch’esso grazie al successo ottenuto ieri per 3-0 contro il Team Veneri di San Fermo della Battaglia. Domenica 12 luglio l’ultimo turno del girone che sarà decisivo per il salto di categoria. Ricordiamo che solo la prima classificata del girone sarà promossa in serie C.

Questo il calendario del girone 2

1° turno domenica 28 giugno: Team Veneri-Lurago d’Erba 0-3, Lecco-Junior Tennis 3-0

2° turno domenica 5 luglio: Lurago d’Erba-Lecco 3-0, Junior Tennis-Team Veneri 3-0

3° turno domenica 12 luglio: Lecco-Team Veneri, Junior Tennis-Lurago d’Erba