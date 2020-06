Tennis femminile Lurago d’Erba vince il derby con il Team Veneri

Tennis femminile iniziato ieri il campionato di serie D1 donne.

Tennis femminile ko il Junior Traning Concagno contro Lecco

E’ iniziato ieri il campionato di serie D1 del tennis femminile che vede al via alcune squadre nostrane. Al via nella fase regionale ben 17 squadre divise in5 giorni. Il girone 2 vede scritte le formazioni nostrane il Team Veneri di San Fermo, l’Nuovo Tennis Club Lurago d’Erba, il Junior Tennis Training di Solbiate Concagno e il Tennis Club Lecco. Ieri come detto s è svolta la prima giornata che ha visto il successo nel derby del Lurago d’Erba sui campi di San Fermo per 3-0 a spese del Team Veneri mentre nell’altra sfida il Lecco ha battuto 3-0 il Junior Tennis Training di Concagno.

Questo il calendario del girone 2

1° turno domenica 28 giugno: Team Veneri-Lurago d’Erba 0-3, Lecco-Junior Tennis 3-0

2° turno domenica 5 luglio: Lurago d’Erba-Lecco, Junior Tennis-Team Veneri

3° turno domenica 12 luglio: Lecco-Team Veneri, Junior Tennis-Lurago d’Erba

Solo la prima del girone sarà promossa inserie C.