Tennis femminile NCT Lurago d’Erba promosso in serie C femminile

Tennis femminile festa grande tinta di rosa in casa del circolo brianzolo.

Tennis femminile decisivo il succeso del Nuovo tennis Club ieri contro Junior Tennis Training di Concagnoper 3-0

Festa nel tennis femminile lariano. A farla è il Nuovo Tennis Club Lurago d’Erba che celebra la promozione in serie C della squadra rosa di serie D1. Il salto di categoria è arrivato ieri domenica 12 luglio quando il team erbese ha vinto anche il 3° e ultimo turno del girone 2 di serie D1 andando a battere con un secco 3-0 il Junior Tennis Training di Concagno. NCT Lurago d’Erba primo e imbattuto nel girone 2 precedendo il Tennis Club Lecco che ieri ha vinto in casa per 2-1 contro il Team Veneri di San Fermo della Battaglia.

La formazione dell’NTC Lurago d’Erba promossa in serie C è composta da Linda Bosisio, Federica Tresoldi e Camilla Pighi.

Questo il calendario del girone 2

1° turno domenica 28 giugno: Team Veneri-Lurago d’Erba 0-3, Lecco-Junior Tennis 3-0

2° turno domenica 5 luglio: Lurago d’Erba-Lecco 3-0, Junior Tennis-Team Veneri 3-0

3° turno domenica 12 luglio: Lecco-Team Veneri 2-1, Junior Tennis-Lurago d’Erba 0-3