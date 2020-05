Tennis gli Assoluti a Todi dal 21 al 28 giugno con il canturino Andrea Arnaboldi in campo

Tennis la federazione annuncia che sono posticipati di una settimana i campionati italiani

La federazione tennis Italiana ha dato un annuncio importante in queste ore in merito a uno degli eventi sportivi più attesi dagli appassionati anche nostrani. I campionati italiani assoluti, che tornano in campo dopo ben 16 anni di assenza e che dovevano svolgersi dal 15 al 21 giugno del 2020, sono stati posticipati di una settimana e si disputeranno dal 21 al 28 giugno sui campi in terra rossa di Todi. Ricordiamo che tra i 32 giocatori del tabellone maschile farà parte anche il tennista canturino Andrea Arnaboldi mentre sono in dubbio le stelle Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Ricordiamo che gli Assoluti rappresenteranno la prima tappa agonistica ufficiale del tennis in Italia dopo la lunga pausa per l’emergenza coronavirus.