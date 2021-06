Tennis in carrozzina OSHa ASP di Como a un passo dalla finale lombarda di wheelchair

Tennis in carrozzina si è chiusa l'edizione 2021 del campionato regionale con due squadre nostrane.

Tennis in carrozzina il teama lariano eliminato in semifinale mentre lo Sporting Insubria fuori nel girone eliminatorio

Si è fermata a un passo dalla finalissima l'avventura dell’OSHA ASP di Como al campionato regionale di tennis in carrozzina che si è svolto a Brescia sui campi del Tennis Forza e Costanza 1911 dal 10 al 13 giugno. Alla kermesse lombarda tra le 12 squadre partecipanti erano presenti anche due rappresentanti lariane: l'OSHA ASP di Como composto dal tandem Mauro Curioni e Diego Amadori oltre alla debuttante Tennis Sporting Insubria con Alfredo Di Cosmo, Fabio Rini, Angelo Finini. Proprio l'esordiente Sporting Insubria inserita nel girone 1 è stata eliminata perdendo il match decisivo per il passaggio del turno dall’Active Sport “A” (che poi si sarebbe laureata campione) per 3-0. L’OSHA ASP invece era inserita nel girone 4 dove ha esordito vincendo per 2-1 contro lo Special Bergamo “B” per poi bissare contro l’Active Sport “B” domato per 3-0. Con il primato nel suo girone il team comasco è volato in semifinale dove a fermare l'avvenura dei lariani sono stati i campioni uscenti della Canottieri Baldesio Cremona. Diego Amadori si è dovuto arrendere a Giovanni Zeni mentre Mauro Curioni ha dovuto alzare bandiera bianca contro Constantin Mircea ma dopo due partite davvero tiratissime e combattute. Nell’altra semifinale successo per i bresciani dell’Active Sport “A” contro lo Special Bergamo Sport “A” per 2-1. Active Sport A che poi si è laureata campione regionale battedo in finalissima la Canottieri Baldesio per 3-0. Per l’OSHa-ASP di Como comunque un buon risultato che l'ha vista tra le semifinaliste del Campionato Regionale di wheelchair 2021 mentre per il Tennis Sportnig Insubria un esordio positivo nella competizione.