Tennis lariano a Pesaro: Primo Veneri centra il doppio titolo italiano Over 65

Tennis lariano tanti tornei e soddisfazioni nel weekend per le racchette nostrane.

Tennis lariano bene anche Artem Roda l’Under16 del TC Cantù che ha vinto il Rodeo di Delebio

Continua a pieno regime l’attività agonistica del tennis lariano che nel weekend ha vissuto tornei e momenti importanti

Team Veneri in festa: doppio titolo italiano Over 65 per il presidente Primo Veneri

Fa festa a San Fermo il Team Veneri merito del suo storico presidente Primo Veneri che a Pesaro ha conquistato ben due titoli italiani Over 65 in occasione dei campionati italiani Indoor Senior. Il primo lo ha centrato laureandosi Campione Italiano Indoor Over 65 di Doppio Maschile vincendo la finale disputata sui campi del Tennis Club Baratoff dove in coppia con Giancarlo Nucci Giancarlo ha battuto il tandem Galati/Cianci. Il bis vincente poi Veneri sempre al Tennis Club Baratoff di Pesaro, lo ha messo a segno imponendosi anche nel singolare superando in finalissima ancora Carmelo Galati.

Torneo a Mariano: Fedeli vince l’ultimo torneo dei Campionati Italiani TPRA Sui campi del circolo di Mariano Comense si è giocato l’ultimo torneo dei Campionati Italiani TPRA che ha visto il successo di Alberto Fedeli Alberto capace di battere in finalissima Marco Caldirola.

Dopo la soste per le feste di Pasqua, si tornerà a giocare sui campi di Mariano dove si ripartirà con il circuito Gazzetta in programma domenica 11 e 18 Aprile con OPEN e ENTRY LEVEL.

Tennis Cantù fa festa con l’under16 Artem Roda

Fa festa anche il Tennis Cantù che può celebrare il bel successo del suo under16 Artem Roda che nel weekend scorso si è imposto con pieno merito al torneo Rodeo di Delebio lasciando poco o nulla a tutti gli avversari incontrati in campo.