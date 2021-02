Tennis lariano, al circolo di Mariano Luigi Croci ha vinto la prima tappa TPRA

Tennis lariano appuntamenti agonistici importanti sul nostro territorio.

Tennis lariano intanto a San Fermo si sta svolgendo l’Open maschile organizzato dal Team Veneri

Il movimento del tennis lariano nel weekend scorso ha vissuto due momenti agonistici importanti e altri li vivrà nei prossimi gironi con competizione molto attese dalle racchette nostrane. Presso il Circolo Erreci Progetto Tennis sotto l’organizzazione del Tennis Club Mariano ha preso il via domenica 7 febbraio la prima delle 4 tappe del TPRA il circuito del campionato italiano FITPRA autorizzato dal CONI. La prima tappa cat All Star valida per il campionato italiano TPRA si è conclusa con la vittoria meritata di Luigi Croci che in finalissima ha superato il portacolori dell’Erreci Mariano Michele Radice. Ora il circolo marianese da appuntamento a domenica prossima, 14 febbraio per la seconda tappa Open sempre presso i suoi campi in terra rossa di via De Gasperi 5. A questa tappa saranno ammessi SOLO TESSERATI AGONISTI MAX 4.4

Le altre tappe previste sono in programma per domenica 21 e domenica 28 febbraio sempre sulla terra rossa del Circolo di Mariano Comense in via De Gasperi 5.