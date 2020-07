Tennis lariano al Team Veneri di San Fermo assegnati i titoli lombardi 

Tennis lariano si sono chiuse le finali regionali Under11 maschili e femminili.

Tennis lariano ai campionati nazionali qualificati anche i due comaschi Niccolò Mondini e Luca Pronti

Fari puntati sul tennis lariano che ha chiuso una settimana intensa dedicata ai campionati regionali Under11 che si sono svolti presso il Tennis Como e al Team Veneri di San Fermo. E proprio sabato pomeriggio presso il circolo di San Fermo si sono disputate le finali del tabellone maschile e femminile che hanno assegnato i titoli lombardi. Nel tabellone femminile a vincere è stata Beatrice Vittoria Gatti del Quanta Club testa di serie numero 3 del torneo che ha sconfitto Giorgia Buccinotti del Circolo Vavassori testa di serie numero 1 con ilpunteggio di 6-1 7-5. Invece nel tabellone maschile a trionfare è stato Pietro Sala del Golarsa Academy che ha sconfitto Leonardo Fiocchi Leonardo del Tennis Sport Master per 6-3 7-5. Buone nuove anche per i colori nostrani: alle finali nazionali infatti si sono qualificati sia Niccolò Alfonso Mondini del Ct Cantù che si è fermato insemifiale battuto da Sala ma anche Luca Pronti del Tennis Club Rovellasca che ha staccato l’ultimo biglietto valido per la qualificazione ai nazionali vincendo lo spareggio con Teo Mascaretti (Tc Milano “Bonacossa”) per 6-4 5-7 10-4.