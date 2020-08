Tennis lariano, al via due rappresentanti nostrane: il TC Cantù e Tennis Game

Tennis lariano: pronti i gironi del campionato di serie C femminile.

Tennis Lariano la prima fase si giocherà nelle domeniche del 30 agosto, 6 e 13 settembre

Il tennis lariano è pronto a scendere in campo anche con due squadre femminili nel campionato di serie C lombardo. Nella prima fase a 20 squadre divise in cinque gironi faranno parte infatti anche il Tc Cantù nel girone 4 e il Tennis Game Dongo nel girone 2. Solo le prime due di ciascun girone accederanno alla seconda fase ad eliminazione diretta che si giocherà il 20 e 27 settembre. La prima fase invece su tre turni è prevista per domenica 30 agosto, domenica 6 settembre e domenica 13 settembre 2020.

Questo il girone 2

Tennis Game Dongo, TC Crema, Dialquadrato Uboldo , Scuola Tennis Gigi Clusone

Il calendario del girone 2

Domenica 30 agosto ore 9: Crema-Tennis Game

Domenica 6 settembre ore 9 Tennis Game-Dialquadrato Uboldo

Domenica 13 settembre ore 9 Tennis Game-Scuola Tennis Gigi Clusone

Questo il girone 4

TC Cantù, Tennis Cesano Maderno, Milano Tennis Academy e Sportrend Melzo.

Il calendario del girone 4

Domenica 30 agosto ore 9: Tc Cantù-Tennis Cesano Maderno

Domenica 6 settembre ore 9 Sportrend Melzo- TC Cantù

Domenica 13 settembre ore 9 Tc Cantù-Milano Tennis Academy