Tennis lariano, Alessandro Brambilla ha vinto il Torneo del TC Tosi di Legnano

Tennis lariano festa per il circolo del Team Veneri di San Fermo.

Tennis lariano in finale la racchetta nostra ha battuto Corrado Colombo in rimonta e al tie break

Belle notizie per il tennis lariano e per il Circolo del Team Veneri di San Fermo. Merito di Alessandro Brambilla talentuoso allievo del club comasco che, nonostante la chiusura del circolo in questo periodo storico complicato anche per lo sport nostrano, è riuscito a vincere il torneo di 3° categoria organizzato dal Tennis Club Tosi di Legnano. Brambilla dopo aver superato agevolmente in semifinale Matteo Cavelli del MondoDomani ha dovuto sudare di più in finalissima. Un match molto equilibrato in cui il tennista di San Fermo è riuscito a domare in rimonta Corrado Colombo della Canottieri Milano battuto al tie break con il punteggio di di 2-6, 6-4, 10-8.