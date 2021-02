Tennis lariano all’Itf di Antalya svanisce il sogno finalissima per Federico Arnaboldi

Tennis lariano il cammino del giovane canturino in Turchia si è interrotto oggi.

Il tennis lariano applaude lo stesso il grande cammino del giovane canturino Federico Arnaboldi che oggi alla sua prima semifinale in un torneo pro internazionale è stato battuto sulla terra rossa di Antalya dal forte argentino Agustin Velotti già numero 166 dell’Atp. Purtroppo dopo un buon avvio il giocatore brianzolo si è dovuto arrendere al sudamericano in due set persi con il punteggio di 6-4 6-1 dopo un’ora e mezza di gioco. Termina così alla settima partita e dopo sei vittorie consecutive la grande cavalcata in Turchia al torneo ITF di Antalya prova valida per il World Tennis Tour per il giovane canturino. Ricordiamo che in precedenza Arnaboldi aveva vinto tre partite nelle qualificazioni battendo nell’ordine lo spagnolo 22enne Pol Amoros Ramos, l’ucraino Georgii Kravchenko e il tedesco 23enne Benedikt Henninge. Quindi nel tabellone principale aveva eliminato al 1° turno il serbo Miljan Zekic, poi negli ottavi di finale Jacopo Berrettini e nei quarti l’olendese Mick Veldheer. La semifinale permetterà a Federico di guadagnare ben 4 punti Atp ma già nelle prossime ore la racchetta nostrana tornerà in campo sempre sulla terra battuta di Antalya per una nuova competizione Itf e sempre partendo dalle qualificazioni.