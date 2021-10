Tennis lariano, Andrea Armaboldi è stato eliminato ai quarti di finale del Challenger di Losinj

News dal tennis internazionale

Brutte notizie per il tennis lariano sono arrivate dalla Croazia dove si è fermato ai quarti di finale il cammino del canturino Andrea Arnaboldi al Challenger di Losinj. Dopo aver eliminato al primo turno la testa di serie numero 7 del tabellone, l’inglese di Derby Jay Clarke battuto in tre set con il punteggio finale di 6-3, 3-6, 6-3 e negli ottavi anche il giovane della Repubblica Ceca Jonas Forejtek con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-4, oggi Arnaboldi si è dovuto arrendere in due set alla testa di serie numero 2, lo spagnolo Carlos Taberner numero 111 delle classifiche Atp che si è imposto in un’ora di gioco per 6-2, 6-0. Una sconfitta amara che elimina il canturino e lancia lo spagnolo Taberner in semifinale del Challenger di Losinj.