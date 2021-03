Tennis lariano Andrea Arnaboldi accede ai quarti di finale del Challenger di Lille

Tennis lariano buone nuove dalla Francia per la racchetta canturina.

Tennis lariano il brianzolo sfiderà il belga Zizou Bergs per un posto in semifinale

Fa festa il tennis lariano e applaude il bel colpo di Andrea Arnaboldi che ieri si è qualificato per i quarti di finale al Challenger Atp di Lilla che è iniziato lunedì scorso per finire il 29 marzo. Dopo aver eliminato nel primo turno il francese Manuel Guinard con il punteggio di 7-6, 6-0, ieri nel tardo pomeriggio il tennista canturino ha concesso il bis eliminando agli ottavi di finale un’altra racchetta di casa quella della testa di serie numero 4, il transalpino Antoine Hoang, numero 130 dell’Atp ma che è stato anche tra i primi 100 giocatori al mondo. Arnaboldi dopo un buon avvio che gli ha permesso di vincere il primo set per 6-2, si è fatto raggiungere dal francese che ha vinto 7-5 la seconda partita. Terzo set quindi decisivo con il brianzolo che l’ha spuntata con il punteggio di 6-3. Ora Arnaboldi può continuare il suo cammino nel Challenger di Lilla che lo vedrà affrontare nei quarti di finale il giovane belga Zizou Bergs numero 329 del ranking internazionale e proveniente dalle qualificazioni. Ieri il belga si è sbarazzato del tedesco Tobias Karke in tre set per 6-3, 3-6, 6-3. Per Arnaboldi un avversario tosto da superare per puntare alla semifinale del torneo francese.