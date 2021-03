Tennis lariano Andrea Arnaboldi accede al tabellone principale del Challenger di Biella

Tennis lariano buone nuove internazionali per due racchette del movimento nostrano.

Tennis lariano Federico Arnaboldi a caccia del pass per il main draw del’ITF di Porec in Croazia

Buone nuove in campo internazionale per il tennis lariano e per merito della famiglia “made in Brianza” Arnaboldi rappresentata dai cugini Andrea e Federico.

Andrea Arnaboldi nel tabellone principale a Biella

L’esperto Andrea Arnaboldi, miglior portacolori del tennis nostrano, è entrato nel tabellone principale del Challenger di Biella, Nel primo turno delle qualificazioni il canturino aveva battuto il francese Fabien Reboul in tre set con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-4 per poi ripetersi più agevolmente nel secondo turno a spese del russo Kirill Kivattsev, regolato in soli due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Ora nel tabellone principale Andrea sfiderà la testa di serie numero 1, l’australiano James Duckworth già affrontato e battuto nel recente passato a Parigi in occasione del mitico Roland Garros del 2015.

Federico Arnaboldi a caccia del tabellone principale in Croazia

Spostandoci in Croazia buone nuove anche per il cugino minore degli Arnaboldi, il 20enne Federico impegnato nelle qualificazioni dell’Itf di Porec. Nel primo match il giovane branazolo ha battuto il ceco Yvo Panak al tie break con il punteggio di 6-0, 0-6, 10-6 e pi si è ripetuto nel secondo turno superando agevolmente per 6-3 6-2 il rumeno Vladimir Filip. Oggi il canturino andrà alla caccia del tabellone principale sfidando il connazionale Giacomo Dambrosi del Tennis Club Padova. In palio come detto il biglietto per il tabellone principale del torneo di Porec.