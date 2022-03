Tennis lariano Andrea Arnaboldi batte la sua bestia nera e vola ai quarti del Challenger di Roseto

News dalle racchette nostrane

Ancora buone notizie arrivano dalla terra battuta d'Abruzzo dove il canturino Andrea Arnaboldi si è qualificato per i quarti di finale del Challenger di Roseto. Dopo aver superato brillantemente il primo turno del tabellone principale a spese del francese Calvin Hemery, ieri l'esperto giocatore brianzolo si è sbarazzato anche del serbo Nikola Milojevic testa di serie numero 4 del tabellone e numero 126 delle classifiche mondiali Atp. Arnaboldi ha vinto la sfida in due set molto combattuti domando l'avversario in due ore di lotta per 6-4, 7-6. Un successo speciale visto che Arnaboldi non aveva mai battuto Milojevic, un autentica bestia nera. Con questo successo il canturino approda come detto ai quarti di finale dove domani sfiderà lo spagnolo Nuno Borges testa di serie numero 6 del tabellone e 161 nel ranking mondiale che ieri ha superato al secondo turno l'italiano Matteo Arnaldi non senza fatica, in tre set per 6-7, 7-5, 6-1. In palio l'accesso alla semifinale del Challenger di Roseto.