Tennis lariano Andrea Arnaboldi cerca un posto in semifinale al Challenger di Forlì

Ancora buone nuove per il tennis lariano dal secondo Challenger ATP 80 di Forlì che si è aperto questa settimana presso il Circolo Tennis Villa Carpena e che si concluderà domenica 12 dicembre. Al torneo romagnolo è ancora protagonista il tennista canturino Andrea Arnaboldi che dopo aver superato nel primo turno Raul Brancaccio (costretto al ritiro) ieri ha domato dopo un match tiratissimo anche l’olandese Gijs Brouwer nella gara valevole per gli ottavi di finale. Un match molto combattuto durato oltre due ore che il brianzolo ha vinto in tre set con il punteggio di 6-4, 4-6, 7-5. Sfida che si è decisa all'ultimo set dopo ben quattro match point. Oggi Arnaboldi nei quarti di finale sfiderà il greco Michail Pervolarakis che ieri ha superato Filippo Baldi per 6-4, 6-4 per accedere alla semifinale.