Tennis lariano, Andrea Arnaboldi è negli ottavi del Challenger di Parma

Buone notizie per il tennis lariano, nonostante il momento non facile per lo sport nostrano. Le buone nuove arrivano dalla racchetta del canturino Andrea Arnaboldi, che si è qualificato per gli ottavi di finale del Challenger di Parma. Dopo essere entrato nel tabellone principale come lucky loser, ieri il forte giocatore brianzolo ha superato il turno eliminando l’ex 42 al mondo nel 2019, il tunisino Malek Jaziri, con il punteggio di 6-3 6-4. Un successo netto ottenuto in un’ora di gioco, con una buona prova complessiva di Arnaboldi, che ora tornerà in campo per sfidare la testa di serie numero 1 del tabellone, il francese Gregoire Barrere, 107 delle classifiche mondiali Atp, per accedere ai quarti di finale, del torneo di Parma.