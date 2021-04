Tennis lariano: Andrea Arnaboldi eliminato a Belgrado, il cugino Federico avanza ad Antalya

Tennis lariano tante racchette nostrane in campo nel weekend scorso.

Tennis lariano il TC Cantù femminile pareggia 2-2 all’esordio in serie C a Sirmione

Weekend importante per il tennis lariano che ha visto in campo giocatori e squadre nostrane. In campo internazionale brutte notizie per Andrea Armandoli che dopo due settimane di stop è tornato a giocare nelle qualificazioni del Challenger di Belgrado del circuito Atp. Purtroppo però l’esperto atleta canturino al primo turno è stato subito eliminato contro il francese Maxime Janvier. testa di serie numero 5 del tabellone, per 6-4, 6-4. E’ andata meglio invece al cugino Federico Arnaboldi che è tornato in campo in Turchia sulla terra battuta di Antalya per partecipare alle qualificazioni di un nuovo Torneo ITF. Il 20enne canturino ha esordito bene vincendo contro il greco Michail Sakellaridis per 6-3, 6-1. e nel secondo turno se la vedrà con l’italiano Marco Furlanetto (Tennis Club Italia di Forte dei Marmi).

Buone notizie anche per il TC Cantù che ha esordito nel campionato lombardo di C femminile con un pareggio. Le ragazze brianzole nel primo turno giocato domenica 11 aprile erano impegnate sul campo della Polisportiva Sirmione dove hanno impattato sul 2-2 in virtù dei successi nel singolare di Samira De Stefano (per 6-0, 6-0 contro Michela Verpelli) e di Chiara Giaquinta (per 6-2, 6-3 contro Martina Zavarise) ma hanno perso nel singolare con Carola Bisignani ko per 4-6, 4-6 contro Annabel Flood e nel doppio Giaquinta-Bisignani contro Zavarise-Flood. La squadra femminile del TC Cantù tornerà in campo domenica 18 aprile per debuttare in casa contro l’Alto Groane Lentate.