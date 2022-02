Tennis lariano Andrea Arnaboldi eliminato ad un passo dal main draw dell'Atp di Marsiglia

News dalle racchette nostrane

Tennis lariano cattive notizie dalla Francia per l'esperto giocatore brianzolo.

Tennis lariano ieri il canturino è stato battuto per 7-6, 6-4 nell'ultimo match di qualificazioni dal ceco Tomas Machac

Mastica amaro il tennis lariano per le notizie non fortunate che arrivano dalla Francia. Già perchè proprio a un passo dall'ingresso nel tabellone principale si è interrotto il cammino di Andrea Arnaboldi al torneo ATP 250 di Marsiglia. L'esperto tennista canturino dopo aver superato il primo turno di qualificazioni battendo lo slovacco Lukas Lacko, testa di serie numero 8 del tabellone, con il punteggio di 7-6, 6-4, ieri si è dovuto arrendere nel match decisivo per l'accesso al main draw contro la testa di serie numero 1, il 21enne ceco Tomas Machac numero 117 dell’Atp e reduce da un'ottima esperienza agli Australian Open dove partendo dalle qualificazioni è arrivato fino al 2° turno. Purtroppo come detto il cammino di Arnaboldi so è fermato perché è stato sconfitto con il punteggio di 7-5, 6-3 dopo un'ora e mezza di partita. E pensare che il brianzolo aveva iniziato bene portandosi sul 3-0 nel primo set poi perso al tie break. Secondo set invece che lo slovacco ha vinto con meno difficoltà garantendosi così il passaggio al tabellone principale dell'ATP di Marsiglia.