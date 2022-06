Tennis lariano Andrea Arnaboldi eliminato agli ottavi del Challenger di Perugia

Tennis lariano brutte notizie dall'Umbria per l'esperta racchetta brianzola.

Tennis lariano il giocatore canturino è stato battuto in tarda mattinata dal tedesco Maximilian Marterer che si è imposto per 6-3, 3-6, 6-3

Brutte notizie per il tennis lariano arrivano dall'Umbria. Negli ottavi di finale del Challenger di Perugia infatti oggi si è interrotta la corsa della racchetta canturina di Andrea Arnaboldi. E pensare che Arnaboldi aveva esordito bene nel torneo umbro superando nel primo turno Filippo Baldi costretto al ritiro durante il match quando il brianzolo era avanti sul punteggio di 7-5, 3-1. Oggi però in tarda mattinata Arnaboldi nel secondo turno valido per gli ottavi di finale si è dovuto arrendere al 26enne tedesco Maximilian Marterer che si è imposto in tre set per 6-3, 3-6, 6-3 volando ai quarti ed eliminando così il canturino dal Challenger di Perugia.