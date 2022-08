Tennis lariano Andrea Arnaboldi eliminato agli ottavi di finale del Challenger di Meerbusch

Tennis lariano brutte notizie dalla Germania per l'esperta racchetta brianzola.

Tennis lariano nel 2° turno del “Rhein Asset Open" il giocatore canturino oggi si è arreso all'indiano Sumit Nagal che si è imposto per 7-5, 7-6

Anche oggi il tennis lariano sperava in altre buone notizie dalla Germania precisamente dal “Rhein Asset Open" il Challenger ATP con un montepremi di 45.730 euro in corso sulla terra battuta di Meerbusch. Nel pomeriggio infatti il tennista canturino Andrea Arnaboldi, dopo aver esordito vincendo il primo turno contro il francese Geoffrey Blancaneaux, era impegnato negli ottavi di finale del torneo contro l'indiamo Sumit Nagal. Una partita davvero combattuta che il brianzolo ha però perso dopo due set tiratissimi per 5-7, 6-7. Nel primo set Arnaboldi è stato costretto a rimontare da 0-3 fino ad impattare sul 5-5 quando però ha subito il break vincente dell'indiano. Ancora più tirato il secondo set con il giocatore canturino che è partito bene prima sul 2-0 e poi sul 4-2, ma non è riuscito a chiudere i conti e anzi ha dovuto subire la rimonta dell'avversario che si è poi imposto la tie break volando così ai quarti di finale del Challenger di Meerbusch.