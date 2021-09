Tennis lariano, Andrea Arnaboldi eliminato ai quarti del Challenger di Braga

Tennis lariano: si è chiusa ieri l'avventura della racchetta brianzola al torneo portoghese.

Tennis lariano: il canturino battuto dalla testa di serie numero uno il brasiliano Thiago Monteiro

Il tennis lariano sperava di celebrare il ritorno di Andrea Arnaboldi in semifinale di un torneo Atp ed invece il cammino del tennista canturino si è interrotto ai quarti di finale del Challenger Atp di Braga. Dopo aver battuto nei giorni scorsi al 1° turno del tabellone principale in tre set il belga Joris De Loore e concesso il bis agli ottavi di finale eliminando l’americano Thai-Son Kwiatkowski con il punteggio di 6-4, 6-1, ieri purtroppo si è fermata la corsa del brianzolo battuto dalla testa di serie del torneo il brasiliano Thiago Monteiro numero 90 delle classifiche mondiali Atp. Il match si era aperto bene per Arnaboldi che aveva infatti vinto il primo set per 6-4 ma poi si è dovuto arrendere al ritorno imperioso del sudamericano che ha pareggiato l'incontro imponendosi 6-4 nel secondo set e poi nel terzo ha piazzato il 6-2 decisivo che gli ha aperto le porte della semifinale dove oggi sfida il francese Hugo Gaston. Per Arnaboldi la consapevolezza però di aver giocato un buon torneo in Portogallo chiuso proprio per mano della testa di serie numero uno del tabellone.