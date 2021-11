Tennis lariano, Andrea Arnaboldi eliminato ai quarti di finale del Challenger di Roanne

News dai campi internazionali

Il tennis lariano sperava in un altro squillo internazionale da parte della sua racchetta principale quella del canturino Andrea Arnaboldi che invece ieri si è dovuto fermare ai quarti di finale nel Challenger 100 di Roanne, in Francia. Dopo aver superato il primo turno eliminando il transalpino Calvin Hemery con il punteggio di 7-5, 6-4 ed essersi ripetuto nel match valido per gli ottavi di finale nel derby tutto italiano contro Thomas Fabbiano con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-4, ieri però l'esperto tennista brianzolo ha dovuto arrendersi al francese Manuel Guinard che si è imposto per 6-2, 6-3 volando così meritatamente in semifinale del Challenger 100 di Roanne. Una sconfitta netta visto che il francese ha impiegato meno di un'ora per battere Arnaboldi che dopo avere perso il primo set ha provato a restare in gara nella secondo fino al 3-3 per poi alzare bandiera bianca.