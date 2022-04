Tennis lariano Andrea Arnaboldi eliminato ai quarti di finale del Challenger Split 

News per le racchette nostrane

Tennis lariano brutte notizie dalla Croazia per l'esperto atleta brianzolo.

Tennis lariano brutte notizie dalla Croazia per l'esperto atleta brianzolo.

Tennis lariano dopo aver superato i primi due turni la racchetta canturina è stata battuta in tre set nel derby tutto italiano da Matteo Arnaldi

News agrodolci per il tennis lariano arrivano dalla Croazia e precisamente dal Challenger Split di Spalato dove è stato fino a oggi protagonista il tennista canturino Andrea Arnaboldi. Già perché l'esperto atleta brianzolo dopo aver vinto all'esordio contro il giovane talento 16enne croato Dino Prizmic per 6-4, 6-0, negli ottavi si era ripetuto domando anche l'altra racchetta locale Borna Gojo, numero 221 del rankimg Atp battuto in tre set per 5-7, 6-4, 6-4 qualificandosi così per i quarti di finale. Quarti che si sono giocati nella giornata odierna e hanno riservato un derby tutto italiano per Arnaboldi che ha incrociato la racchetta con il connazionale Matteo Arnaldi. Un derby molto combattuto e terminato in tre set a favore di Arnaldi che vola così in semifinale. Peccato perché Arnaboldi aveva vinto il primo set per 6-7 ma poi si è dovuto arrendere alla rimonta di Arnaldi che si è imposto per 7-6, 6-2.