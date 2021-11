Tennis lariano Andrea Arnaboldi eliminato al 1° turno dal Challenger di Pau

News dai campi internazionali

Tennis lariano brutte notizie per la racchetta numero uno del nostro movimento.

Brutte notizie per la racchetta numero uno del tennis lariano. Reduce dal bella esperienza in Francia dove si era fermato ai quarti di finale del Challenger Atp di Roanne, il tennista canturino Andrea Arnaboldi sperava di fare un bel cammino anche al torneo Challenger di Pau. Purtroppo però il brianzolo ha dovuto alzare bandiera bianca già al primo turno eliminato dal giovane atleta russo Pavel Kotov che si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-4. Per Arnaboldi un brutto approccio al match che lo ha visto arrendersi male nel primo set, mentre più equilibrata è stata sicuramente la seconda partita almeno fino al 4-4 quando il russo ha piazzato il break vincente che gli ha permesso di vincere la gara e superare il turno. Per Arnaboldi un torneo da archiviare e pensare subito ai prossimi impegni