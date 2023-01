Tennis lariano: Andrea Arnaboldi eliminato al 1° turno del Bangkok Open

Tennis lariano è iniziato male il 2023 della celebre racchetta brianzola.

E' partito male il 2023 di Andrea Arnaboldi alfiere di punta del tennis lariano. Chiuso in ribasso il 2022 a causa di un infortunio, la racchetta canturina nel primo match dell'anno nuovo si è dovuta arrendere in occasione del turno inaugurale del Bangkok Open Challenger di Nonthaburi nella lontana Thailandia, torneo con un montepremi di 80.000 dollari. L'atleta brianzolo infatti è stato battuto dal connazionale Stefano Travaglia al termine di un derby tricolore davvero combattuto. La gara in verità era cominciata bene per Arnaboldi che si era imposto in un acceso primo set per 7-6. Combattuta ed equilibrata anche la seconda partita con Travaglia che l'ha spuntata per 7-5. Esito del match quindi deciso nel terzo set quando sul 4-3 Travaglia ha saputo strappare il break al canturino e poi andare a chiudere i conti sul 6-3 qualificandosi per il turno successivo dove però è stato battuto ed eliminato dal polacco Daniel Michalski.