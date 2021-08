Tennis lariano, Andrea Arnaboldi eliminato al 1° turno del Challenger di Trieste

Tennis lariano: continua l'estate calda sui campi delle racchette nostrane.

Continua senza soste la lunga estate calda del tennis lariano impegnato su più fronti e a più livelli.

Il canturino Andrea Arnaboldi eliminato subito a Trieste

Brutte notizie per il tennista canturino Andrea Arnaboldi che è stato eliminato al primo turno del Torneo Challenger di Trieste per mano dell'olandese Robin Haase ex numero 33 al mondo che si è imposto in due set per 7-6, 6-1.

Il Tennis Como vince il Trofeo Tennis Senza Frontiere, 2021

Le buone notizie per il movimento lariano arrivano però dal Tennis Como che in questi giorni ha conquistato l’edizione 2021 del Trofeo Tennis Senza Frontiere, appuntamento amichevole che come da tradizione ha visto in campo i soci del circolo di Villa Olmo contro quelli del Tennis Club Morbio Inferiore. La tradizionale sfida internazionale si è giocata sulla terra rossa di Villa Olmo dove il Tennis Como si è imposto con il punteggio di 137-69, punteggio ottenuto sommando tutti i game vinti di ogni singola sfida (quattro doppi maschili, quattro femminili e 8 misti in campo per un’ora ciascuno). Dopo le sfide sul campo la manifestazione si è conclusa con la tradizionale cena con tutti i protagonisti e l'arrivederci all'edizione 2022. Ad oggi il saldo complessivo di questa sfida d'oltre frontiera vede avanti per 4-3 il TC Morbio.

Definiti i playoff di settembre per la squadre lariane di serie D2 maschile

La federazione nei giorni scorsi ha reso noti gli abbinamenti relativi ai playoff promozione in serie D1 maschile che vedranno protagonisti in campo anche tre circoli nostrani. Il 12 settembre per primo scenderà in campo il Team Veneri di San Fermo della Battaglia che dovrà affrontare ben due squadre: all'esordio il Tc Capriolo in trasferta e poi in caso di vittoria il Mondetti Sport. Il 19 settembre toccherà invece al Circolo Tennis Cantù contro il Villa Reale e all’L&M Tennis Academy Carugo che sfiderà l’Olona 1894. Entrambe in caso di vittoria saranno promosse direttamente in serie D1 2021/22.