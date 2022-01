Tennis lariano Andrea Arnaboldi eliminato al 1° turno del Challenger Forlì3

News dalle recchette di casa nostra

Tennis lariano brutte notizie per l'atleta nostrano dal torneo Atp in Emilia Romagna.

Tennis lariano il canturino oggi sul cemento è stato battuto dal tedesco Daniel Masur per 6-7, 6-3, 4-6

Ancora brutte notizie per il tennis lariano dai campi di cemento di Forlì dove è in corso di svolgimento il Challenger Atp3. Dopo l'eliminazione al primo turno delle qualificazioni subita da Federico Arnaboldi, oggi è arrivata anche la sconfitta del cugino Andrea nel primo turno del tabellone principale. L'esperto tennista canturino infatti in mattinata nel match valido per i sedicesimi di finale ha affrontato la testa di serie numero 7 il tedesco Daniel Masur numero 181 del ranking Atp da cui è stato battuto in tre set per 2-1 con il punteggio di 6-7, 6-3, 4-6. Una sconfitta arrivata dopo una vera maratona e un match davvero equilibrato che il tedesco ha saputo vincere solo nel finale quando ha strappato il break al brianzolo. Ora Masur negli ottavi di finale sfiderà il russo Kotov che ha eliminato ieri Istomin (Uzb) in due set per 6-4, 6-1. Fuori dai giochi a Forlì invece entrambi i cugini Arnaboldi.