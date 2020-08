Tennis lariano Andrea Arnaboldi eliminato al Challenger di Todi

Tennis lariano brutte notizie per il tennista canturino dalla terra rossa umbra.

Tennis lariano dopo aver vinto le qualificazioni il brianzolo si è arreso ai sedicesmi di finale contro lo spagnolo Martinez

News agrodolci per il tennis lariano sotto il sole d’agosto. Purtroppo si è interrotto ai sedisecimi di finale il cammino del tennista canturino Andrea Arnaboldi al Challenger di Todi primo torneo internazionale Atp dopo il lockdown per il Covid. Sulla terra rossa dove poco tempo fa si era lauerato vicecampione italiano, Arnaboldi si è dovuto arrendere allo spagnolo Mario Vilella Martinez, numero 188 al mondo. E pensare che il canturino era entrato nel tabellone principale del torneo Atp con un ottimo cammino nelle qualificazioni: all’esordio aveva battuto Jacopo Berrettini per 6-2, 6-0 e poi nello spareggio decisivo anche il 18enne Matteo Gigante con un netto 6-4 6-0. Purtroppo però come detto ai sedisesimi di finale si è stoppata l’avventura al torneo di Todi di Arnaboldi che si è arreso per 3-6, 6-7 allo spagnolo Martinez.