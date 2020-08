Tennis lariano: Andrea Arnaboldi eliminato al Torneo Challenger di Cordenons

Tennis lariano: qualificazioni amare per il tennis brianzolo nel torneo internazionale.

Tennis lariano: il canturino si è arreso all’argentino Francisco Cerundolo

Si è concluso a un passo dal tabellone principale il cammino di Andrea Arnaboldi, la migliore racchetta del tennis lariano, nelle qualificazioni del Torneo Challenger di Cordenons. Dopo aver sconfitto nel 1° turno in tre partite l’argentino Facundo Mena per 6-3, 6-3, 6-4, il tennis brianzolo qualificato per il match decisivo per l’ingresso nel tabellone principale si è dovuto però arrendere a un altro argentino. In un’ora e mezza di gioco infatti, Arnaboldi è stato battuto da Francisco Cerundolo, testa di serie numero 6 delle quali, che si è imposto per 7-6, 6-3 che si è così qualificato per il tabellone principale del Challenger di Cordenons.