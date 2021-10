Tennis lariano Andrea Arnaboldi eliminato all'esordio nel Challenger ATP di Napoli 

Racchette canturine al tappeto

Tennis lariano brutte notizie dai circuiti internazionali per i due cugini brianzoli.

Tennis lariano Federico Arnaboldi si arrende al 1° turno del torneo ITF di Platja d’Aro, in Spagna

Brutte notizie per il tennis lariano e per i cugini canturini Arnaboldi entrambi eliminati al primo turno nei rispettivi tornei in cui erano impegnati. Esordio amaro per Andrea Arnaboldi che al Challenger ATP di Napoli il calendario ha riservato subito l'avversario più difficile niente meno che la testa di serie numero uno della kermesse l’argentino Federico Coria, numero 67 del ranking mondiale. Infatti il tennista sudamericano ha confermato i pronostici della vigilia eliminando il brianzolo in due set con il punteggio di 6-4, 6-2. Per la verità il primo set è stato molto combattuto con Arnaboldi che ha tenuto testa all'argentino per poi cedere sul 6-4. Argetino che poi ha avuto meno problemi nella seconda partita qualificandosi così per il turno successivo.

Federico Arnaboldi al rientro, va ko in Spagna

Debutto amaro anche per Federico Arnabold, cugino di Andrea, impegnato in terra di Spagna, per il torneo internazionale ITF di Platja d’Aro, in Catalogna. Purtroppo il giovane brianzolo, che rientrava sui campi da un infortunio, nel primo turno del torneo iberico si è dovuto arrendere al 19enne padrone di casa Max Alcala Gurri, che si è imposto dopo una vera maratona durata oltre due ore e tre set chiusa sul 6-3, 5-7, 6.2,. Una sfida combattuta che ha visto lo spagnolo vincere il primo set poi subire la veemente rimonta del canturino bravo a vincere al tie break il secondo. Decisivo quindi il terzo set dove sul 3-2 Gurri ha strappato il servizio ad Arnaboldi e non ha fatto più sconti andando a vincere e qualificandosi per il turno successivo.