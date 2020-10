Tennis lariano, Andrea Arnaboldi eliminato dal Challenger di Marbella

Tennis lariano, brutte notizie per il tennista canturino, fuori dal main draw del torneo.

Non arrivano buone nuove da oltre frontiera per il tennis lariano. Già, perché è finita l’avventura del tennista canturino Andrea Arnaboldi al Challenger di Marbella. Il brianzolo, pur giocando bene, non è riuscito ad entrare nel main draw del prestigioso torneo, perché eliminato in tre set da Andrea Pellegrino, testa di serie numero 5, che si è imposto con il punteggio finale di 3-6 ,6-4, 6-2. E pensare che Arnaboldi era partito bene, vincendo il primo set, per poi rimanere in partita fino a metà dell’ultimo set, quando si è dovuto arrendere alla progressione finale del forte tennista pugliese, sicuramente uno dei più in forma in questo momento.