Tennis lariano Andrea Arnaboldi eliminato in Francia nelle qualificazioni del Roland Garros

News e risultati dai campi internazionali

Tennis lariano in Bosnia la marcia del comasco Lorenzo Rottoli si interrompe ai quarti del torneo Itf di Doboj

Arrivano news da oltre frontiera per il tennis lariano. Dalla Francia brutte notizie per l'esperto canturino Andrea Arnaboldi che è stato eliminato subito nelle qualificazioni del celebre Roland Garros. Sulla terra rossa di Parigi il brianzolo si è dovuto arrendere nel primo match nel derby tutto italiano opposto al siciliano Salvatore Caruso che si è imposto in due set con il punteggio di 6-4, 7-5.

Dalla Bosnia invece sono gunte notizie positive per il 20enne comasco Lorenzo Rottoi che ha visto interrompersi ai quarti la sua buona marcia nel torneo Itf di Doboj, in Bosnia. Il giovane lariano infatti si è dovuto arrendere a un passo dalle semifinali battuto dalla testa di serie numero 1, l’ungherese Gergely Madarasz, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-3, 7-6.