Tennis lariano Andrea Arnaboldi eliminato nei quarti del Challenger di Roseto

Purtroppo dalla terra battuta d'Abruzzo non giungono buone nuove per la racchetta canturina di Andrea Arnaboldi che ieri si è dovuto fermare a un passo dalla semifinale del Challenger ATP di Roseto. Il tennista brianzolo infatti dopo aver superato il primo turno del tabellone principale eliminando il francese Calvin Hemery e aver concesso il bis vincente negli ottavi superando anche il serbo Nikola Milojevic testa di serie numero 4 del tabellone e numero 126 delle classifiche mondiali Atp, ieri si è dovuto arrendere allo spagnolo Nuno Borges testa di serie numero 6 del tabellone e 161 nel ranking mondiale. Il lusitano infatti si è imposto in due set eliminando Arnaboldi dopo una gara combattuta per 6-4, 7-6 qualificandosi così per la semifinale del Challenger di Roseto dove oggi sfiderà l'italiano Flavio Cobolli che ha eliminato ieri Skotov.