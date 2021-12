Tennis lariano, Andrea Arnaboldi eliminato nel match d'esordio del Challenger di Forlì

Racchette nostrene in campo

Brutte notizie dal campo per l'esperto atleta brianzolo.

Tennis lariano: brutte notizie dal campo per l'esperto atleta brianzolo.

Tennis lariano: il canturino è stato battuto da Flavio Cobolli in tre set per 1-6, 6-3, 6-4

Non è un momento proprio fortunato in termini di risultati per la racchetta numero uno del tennis lariano Andrea Arnaboldi. Dopo essere stato eliminato agli ottavi di finale del Challenger di Bari, l'esperto tennista canturino si è dovuto arrendere nel match d'esordio del Challenger di Forlì. Il brianzolo infatti è stato battuto in tre set nel derby tutto italiano dal 19enne Flavio Cobolli, con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-4 al termine di un match davvero combattuto e deciso solo nel finale.

E pensare che Arnaboldi aveva iniziato bene la gara vincendo con pieno merito il primo set per 6-1, poi però sul 2-2 nella seconda partita ha sciupato ben 4 palle break permettendo così all'avversario di scappare via e chiudere 6-3 rimandando l'esito finale al terzo set. Purtroppo però nell'ultima partita il tennista romano ha saputo gestire bene l'ultimo gioco e portare a casa vittoria e qualificazione a spese del canturino dopo quasi due ore di gara.

