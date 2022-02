Tennis lariano Andrea Arnaboldi fuori al 1° turno per mano del tedesco Mats Moraing

News dalle racchette nostrane

Tennis lariano brutte notizie dal Challenger di Forlì5 per l'esperto brianzolo.

Tennis lariano l'atleta canturino ieri si è arreso dopo un'ora di gioco ala testa di serie numero 4 per 6-4, 6-4

Dal Challenger di Forlì5 non sono arrivate ieri nuove belle notizie per il tennis lariano. Già perché non ce l'ha fatta il tennista canturino Andrea Arnaboldi a continuare la sua marcia nel tabellone principale del torneo perché ieri si è dovuto arrendere al primo turno contro il quotato giocatore tedesco, la testa di serie numero 4, il forte Matz Moraing, attuale numero 148 al mondo che si è imposto in due set per 6-4, 6-4. Arnaboldi ricordiamo era stato bravo ad accedere al main draw superando due turni di qualificazione battendo prima il rumeno Victor Vlad Cornea e poi tedesco Julian Lenz. Purtroppo però ieri gli è stato fatale un altro atleta tedesco Mats Moraing che in un match di poco più di un'ora ha eliminato l'esperto canturino sfruttando il suo turno di servizio e non concedendo nemmeno un break all'avversario.