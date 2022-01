Tennis lariano, Andrea Arnaboldi fuori nelle qualificazioni del Challenger Atp di Quimper

News dalle racchette nostrane

Non buone notizie arrivano dalla Francia per il tennis lariano e per Andrea Arnaboldi che non è riuscito ad entrare nel tabellone principale del torneo Challenger Atp di Quimper in corso di svolgimento dal 24 al 31 gennaio. il tennista canturino numero 256 delle classifiche internazionali era partito dalle qualificazioni da testa di serie numero 3 e dove aveva superato il primo turno battendo ucraino Georgii Kravchenko con il punteggio di 6-3, 6-3. Poi però è arrivata la sconfitta nel secondo e decisivo turno che valeva l'acceso al main draw. L'esperto brianzolo infatti si è dovuto arrendere con il punteggio di 6-2, 5-7, 6- 4, dopo un autentica maratona durata oltre due ore, al giapponese Hiroki Moriya, numero 288 del ranking ATP e settima testa di serie delle "quali". Peccato perché dopo avere perso il primo set male Arnaboldi era stato capace di riaprire la contesa con un'incredibile rimonta nella seconda partita per poi arrendersi nel finale al tennista nipponico.